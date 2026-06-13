Cavinho Sub-15 vence jogo por 10 a 0

publicado em 20/06/2026

Cavinho Sub-15 goleou (Foto: @gustavoduquefotos)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA base do Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo na manhã deste sábado (20) pelo Campeonato Paulista. O time sub-15 venceu o José Bonifácio por 10 a 0, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.A Pantera no momento tem concentrado suas atividades nas categorias de base. Neste ano, a Alvinegra disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17. As equipes são comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges, no sub-15, e Roberto Carlos Souza, no sub-17.Segundo a Federação Paulista de Futebol, 92 equipes participam dos torneios, divididas em 13 grupos regionalizados – sendo 12 com sete clubes e um com oito. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Avançam à fase seguinte os três melhores colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos.Já na segunda fase, as 48 equipes classificadas serão redistribuídas em 12 grupos com quatro times cada, definidos por critérios técnicos. Novamente em formato de grupo, avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.A partir da terceira fase, os 32 classificados disputam confrontos eliminatórios até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.