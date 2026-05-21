Foto: Arquivo Pessoal
Os atletas votuporanguenses conseguiram boas colocações na corrida de rua em Araçatuba, realizada neste domingo (17). A 3ª Falcão Nervoso, prova pedestre de 5km contou com a participação de aproximadamente 500 atletas de toda a região.
O destaque feminino foi para Franciele Neves, 5ª colocada geral. Já no masculino, o atleta Everaldo Gomes foi o 4º Colocado geral e Fernando Prado foi o 1º na categoria 35 a 39 anos.
Já na RUN Bier em Rio Preto, a organização não forneceu as colocações oficiais, mas pessoas que compareceram afirmam que Karina Franzin venceu no feminino e Carla Toschi, Lafaiete, José Carlos e Jorge Macaé conquistaram bons resultados.
As próximas corridas serão nos dias 14 de junho em Nhandeara, 20 de junho em Carneirinho e 5 de julho em Votuporanga, na corrida Hefarma.