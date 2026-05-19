Alunos da Escola Estadual Geraldo Alves Machado garantiram lugar no pódio sob o comando da professora Ronyse Silveira

publicado em 28/05/2026

A professora Ronyse com a equipe de tênis de mesa foi vice-campeão Foto: Arquivo Pessoal

A equipe masculina sub-17 de tênis de mesa da Escola Estadual Geraldo Alves Machado conquistou mais um importante resultado para o esporte escolar de Álvares Florence ao garantir o vice-campeonato regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A competição foi realizada na manhã da última sexta-feira (22), no Centro Social Urbano (CSU), em Votuporanga, reunindo equipes de diversos municípios da região em disputas marcadas pelo alto nível técnico e pela dedicação dos estudantes-atletas.Para chegar à decisão, a equipe formada pelos alunos Murilo Alves Bezerra, Guilherme Cavalcanti Alves e Murilo Henrique Lemes precisou superar quatro confrontos eliminatórios. Demonstrando entrosamento, concentração e preparo técnico, os estudantes avançaram rodada após rodada até garantirem vaga na grande final. Na decisão, o time enfrentou a Escola Estadual Cícero Barbosa, de Votuporanga, tradicional adversária da modalidade, ficando com a segunda colocação da competição regional.O resultado reforça a regularidade da equipe no cenário escolar paulista. Este é o segundo ano consecutivo em que a Escola Estadual Geraldo Alves Machado encerra a competição regional como vice-campeã. Em 2025, a trajetória foi semelhante: após vencer quatro partidas, o time também chegou à final contra a Escola Estadual Cícero Barbosa e terminou novamente na segunda posição.A treinadora da equipe, a professora de Educação Física Ronyse Silveira dos Santos, destacou o comprometimento dos estudantes durante toda a preparação para os Jogos Escolares. Segundo ela, a rotina de treinamentos precisou ser adaptada à realidade da escola, aproveitando os horários disponíveis dentro do período escolar.“Eles são muito guerreiros. A gente sabia que não seria fácil, mas conseguimos alcançar o objetivo que traçamos, que era chegar à final”, ressaltou a professora. Para ela, a dedicação dos atletas foi fundamental para o desempenho positivo conquistado na competição regional.“É uma escola inserida em uma cidade pequena, na qual os alunos passam o dia todo. Não temos muito tempo para treinar, então aproveitamos todo e qualquer momento: horário de almoço, clube juvenil, aulas de Educação Física e atividades esportivas. E esses alunos enfrentaram atletas que treinam constantemente e competem praticamente todos os finais de semana em torneios de expressão regional”, afirmou Ronyse.Devido ao formato de disputa do JEESP, apenas a equipe campeã avança para a próxima fase da competição. Com isso, o vice-campeonato marca o encerramento da participação oficial da equipe da Escola Estadual Geraldo Alves Machado nos Jogos Escolares deste ano.Mesmo assim, os atletas seguem treinando e buscando novas oportunidades de crescimento na modalidade. Atualmente, os alunos realizam treinamentos em Votuporanga com o objetivo de integrar outras equipes e participar de competições regionais e estaduais.Pensando nas próximas edições do torneio, a professora Ronyse acredita que a equipe possui potencial para alcançar resultados ainda maiores. Segundo ela, a experiência adquirida nas últimas competições poderá fazer a diferença na busca pelo tão sonhado título regional.“É possível. O fator experiência será o diferencial”, concluiu a treinadora.