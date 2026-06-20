A equipe votuporanguense participa do Campeonato Paulista Feminino Sub-20

publicado em 03/07/2026

Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.br“É Davi contra Golias”, observa o treinador do Brothers Feminino, Alcir Camargo, conhecido como Tilim, sobre a participação da equipe votuporanguense no Campeonato Paulista Feminino Sub-20. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Corinthians na Fazendinha, em São Paulo.Tilim é o idealizador do projeto do futebol feminino do Brothers. Ao longo dos últimos anos, o treinador tem atuado na formação de atletas e contribuído para o encaminhamento de jogadoras para equipes de renome do futebol brasileiro.“Essa competição é isso aí, é Davi contra Golias. A gente não tinha o objetivo de jogar essa competição, são muitas meninas novinhas, então vamos apresentar elas [mostrar as garotas para o cenário estadual]”, comentou.O torneio já teve quatro rodadas. Na primeira, o Brothers empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no dia 17 de junho. Na segunda, dia 24 de junho, a equipe votuporanguense perdeu para o Palmeiras por 4 a 0 na Arena Barueri. Por fim, na terceira rodada, o time perdeu de 3 a 0 para a Portuguesa, no Plínio Marin, na tarde de anteontem. As meninas de Votuporanga têm um ponto na competição. A líder é a Ferroviária. O próximo jogo será quarta-feira (8), às 15h, na Fazendinha, em São Paulo, contra o Corinthians.