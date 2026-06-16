Corrida ocorreu no domingo e contou com mais de 200 corredores

publicado em 22/06/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Votuporanga foi sede, no domingo (21) de uma etapa do Circuito Unimed de Inclusão, uma série de corridas de rua. Foram mais de 200 corredores que fizeram parte do evento, e os votuporanguenses se saíram bem. A largada da prova foi em frente à Arena Plínio Marin, com distância total de 5km.A atleta Carla Toschi ficou com o 2º lugar geral da prova, seguida por Amanda Salmim e Francielle Neves. No masculino, um atleta de 15 anos que é uma forte promessa das corridas de rua ficou em 4º, seguido de Marcelo França. Na categoria ACD, José Medalha ficou em 4º, seguido de Maurício Padilha. Medalha também ficou em 1º na categoria 60 a 64, quebrando seu recorde pessoal.Outros votuporanguenses que ficaram bem classificados foram Jair Neres, Leandro Almeida, João Bocato, Carlos Gasparino, Eduardo Ferreira e Fernando Megiani.Promovido pelo Instituto Unimed Rio Preto, o circuito reúne esporte, saúde e inclusão em uma programação voltada para toda a comunidade. O circuito também mantém a categoria ACD (Atletas com Deficiência) e o apoio do Programa Pernas Solidárias, iniciativa formada por voluntários que acompanham atletas durante os percursos, contribuindo para ampliar a acessibilidade e a participação de todos.