Foto: Arquivo Pessoal
A equipe masculina de vôlei de Votuporanga, dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, venceu de virada, na última quinta-feira (2), a equipe de Mira Estrela, na casa da adversária, em partida válida pela quarta rodada da Liga De Base 017.
O placar de 02 X 01 com parciais de 18x25, 25x17 e 15x11, em uma hora e 30 minutos, mostra o equilíbrio da vitória. A equipe local lidera a categoria Sub-18 com 7 pontos, seguida pelas equipes de Birigui, Mira Estrela e Ouroeste.
As equipes masculinas disputam ainda a Liga Desportiva Regional, sediada em São José do Rio Preto, nas categorias Sub 16,19 e 21, cuja fase de classificação vai até o mês de novembro.
As equipes de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contam com o apoio das empresas A Jóia e Supermercados Porecatu.