O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro

publicado em 19/11/2026

Foto: CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta quinta-feira (19) mais um acerto para o elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A2 2027. Trata-se do lateral-esquerdo Reginaldo, de 25 anos.“O lateral-esquerdo Reginaldo de Lima, de 25 anos, é o novo reforço do CAV para os desafios do Paulistão A2 2027! Com experiência no futebol nacional e internacional, o jogador teve passagem pelo futebol europeu em 2025, atuando pelo Farul, da Romênia, e pelo FK Dainava, da Lituânia. Em 2026, Reginaldo defendeu o Azuriz na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Paraná. O atleta também acumula passagens por clubes como Camboriú e Ferroviário. Agora, chega à Votuporanguense para fortalecer o lado esquerdo do campo, agregar qualidade e contribuir na busca pelos objetivos da Pantera na temporada! Seja muito bem-vindo, Reginaldo! Que seja um ano de muita raça, entrega e conquistas com o manto alvinegro!”, anunciou a Pantera.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.