Foto: CAV
Daniel Marques
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O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta terça-feira (17) o retorno do goleiro Gabriel Félix, de 31 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2027 que começa em janeiro.
O CAV fez o anúncio nas suas redes sociais: “O paredão Gabriel Félix, de 31 anos, está de volta ao Clube Atlético Votuporanguense para defender a meta alvinegra no Paulistão A2 2027! Velho conhecido da torcida, Gabriel vestiu a camisa da Pantera em 21 partidas na Série A2 de 2026. Na mesma temporada, também passou por Serra Branca-PB, Tupy-GO e Itumbiara-GO, acumulando um total de 29 jogos disputados no ano. Agora, a fera retorna ao CAV trazendo experiência, segurança e muita determinação para fortalecer o elenco na busca pelos objetivos da temporada 2027! Seja muito bem-vindo de volta, Gabriel Félix! A Pantera conta com você”.
A diretoria da Pantera Alvinegra segue trabalhando na formação do elenco que será apresentado no dia 30 de novembro na Arena Plínio Marin.