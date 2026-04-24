Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, na noite desta terça-feira (28), Falece Soledade Lopes Fumes, aos 94 anos. Ela foi internada na manhá de terça na Santa Casa, mas acabou falecendo. Moradora de longa data do bairro Vila Nova, ela era muito conhecida e amada pelos vizinhos, assim como pelos irmãos e irmãs da Assembleia de Deus, a qual ela frequentava. Soledade deixa muitos filhos, netos, bisnetos. O velório é nesta quarta-feira (29) até as 15h no Velório municipal, seguido do enterro no Cemitério Municipal. A família agradece a todos pelo carinho.