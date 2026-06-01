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Faleceu na noite desta segunda-feira (15), na Santa Casa de Votuporanga, aos 76 anos, Manoel dos Santos Nascimento, marceneiro aposentado, carinhosamente conhecido como “Manezinho”, morador da rua José Garcia Perez há mais de 30 anos.
Ele deixa os filhos Ismael, Eliana e Cristina, os netos Gabriel, Leonardo, Maria Clara, Gabriela, Beatriz e Bianca, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, até às 17h desta terça-feira (16). Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Jardim das Flores
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
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