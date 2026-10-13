Foto: Arquivo Pessoal
Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do senhor Archimedes Rodrigues Vilarinho, aos 100 anos de idade, avô do vereador Serginho da Farmácia.
Ele deixa os filhos Luiz Carlos e Adriano, além de José Ayrton (in memoriam), as noras Cleuza, Sandra e Daniela, os netos Marcos Paulo, Renata, Adolfo, Christiani (esposa do vereador Serginho da Farmácia), Giovani, Amanda Maria e Joice, os bisnetos Fernanda, Amanda, Mateus, João Pedro, Beatriz, Laura, Vitória, Israel e Bruna, e o trineto Eduardo.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, das 11h às 17h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque Jardim das Flores, localizado na Rodovia Péricles Bellini.