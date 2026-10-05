Mienny Fernandes comprou livros, ensinou seus alunos e agora eles escreveram um livro

publicado em 23/10/2026

Mienny conseguiu disponibilizar um vasto acervo para que seus alunos pudessem ler Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoA professora Mienny Fernandes, da EMEF Maria Olímpia Gouveia, em Cardoso, levou o segundo lugar no prêmio Compromisso com o Saber 2026, do Cinorp (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista). O seu projeto se chama “Entre Conversas e Livros: da formação do leitor à autoria” e busca incentivar as crianças a ler livros e escrever suas próprias histórias.Os alunos que participaram do projeto fazem parte do 5º ano do Ensino Fundamental. Primeiro ela introduziu o clássico da leitura infanto-juvenil, “O Pequeno Príncipe”, do francês Antoine de Saint-Exupéry. Cada estudante recebeu um exemplar da obra e a leitura foi acompanhada de momentos de mediação, conversa, interpretação e reflexão. Após isso, os alunos fizeram uma resenha da obra, para demonstrar o que tinham entendido.Mienny explica que a ideia surgiu para tentar ampliar o repertório literário das crianças. “Eu busquei fortalecer principalmente a formação leitora, a autonomia nas escolhas, a compreensão leitora e a produção escrita por meio de experiências significativas com a literatura. E como que funciona o projeto, qual foi o ponto de partida? Eu comprei um exemplar d’O Pequeno Príncipe para cada estudante, entreguei esse exemplar para cada um deles com um roteiro de perguntas, no qual conforme eles fossem lendo, eles já iam respondendo, para depois eles desenvolverem a produção escrita da própria resenha”, conta a professora.Com a aceitação, por parte dos alunos, do projeto de leitura, ela estabeleceu a Biblioteca de Sala - Entre Conversas e Livros, que é um espaço permanente para escolha e circulação de obras. A professora explica que comprou os livros que compõe o acervo da biblioteca com seu próprio dinheiro, mas que as indicações são feitas pelos alunos.O terceiro momento do projeto foi uma roda de conversa com o seguinte tema: que livro o 5º ano B gostaria de deixar no mundo? Esse foi o ponto de partida para os estudantes criarem seu próprio livro. O título é Um Livro, Muitos Mundos e ele já está sendo produzido, com a promessa de noite de autógrafos dos alunos e um exemplar físico para cada um.“Cada estudante escreveu a sua própria história, e esse percurso também envolveu estudo dos gêneros textuais, dos elementos da narrativa, as características, estruturas, cenários, personagens. Houve todo um planejamento de escrita, revisão, reescrita e ilustração. E isso culminou na produção de um livro coletivo, cuja publicação também será celebrada em uma noite de autógrafos. Os exemplares físicos produzidos também foram custeados por mim. Cada estudante vai ter seu próprio exemplar. Na noite de autógrafos, cada estudante vai assinar o próprio livro”, comentou Mienny.No relato de prática do projeto que foi enviado para concorrer ao prêmio, ela descreve que é possível incorporar a leitura na vida das crianças. Mienny termina dizendo que “os três movimentos, portanto, não constituíram projetos isolados, mas um percurso em que cada experiência possibilitou o surgimento da seguinte.”