Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-candida-gomes-caporalini-aos-83-anos-n88830 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Falecimento
Falece Cândida Gomes Caporalini, aos 83 anos
O velório ocorrerá até as 9h da manhã desta quinta-feira (19)
Faleceu na manhã desta quarta-feira (18), aos 83 anos, Cândida Gomes Caporalini, carinhosamente conhecida como “Dona Candinha”, a matriarca da família Caporalini. Ela era uma tradicional moradora da cidade.
Cândida deixa os filhos Osmair, Maria Aparecida, Ormélio, Silvia, Odair e Osmar Célio, 11 netos e quatro bisnetos, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga entre as 12h desta quarta e as 9h desta quinta-feira (19). O Sepultamento será em seguida, no cemitério Jardim das Flores.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-candida-gomes-caporalini-aos-83-anos-n88830
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco