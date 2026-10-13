Muito querido pela comunidade votuporanguense, Chiquinho deixa esposa, filhos, netos e um legado de amizades e boas lembranças
Francisco Watanabe Namba (Foto: Arquivo pessoal)
Da Redação
Faleceu nesta segunda-feira (2), em Votuporanga, Francisco Watanabe Namba, carinhosamente conhecido como “Chiquinho Protético”. Figura bastante conhecida e querida na cidade, sua morte causa tristeza entre familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo ao longo de sua trajetória.
Chiquinho era reconhecido pelo carinho e pelas amizades construídas ao longo dos anos, deixando lembranças especiais entre aqueles que conviveram com ele.
Ele deixa a esposa, Vera Namba, os filhos Danilo, Natália e Nágila, além de genros, nora, netos e demais familiares.
O velório acontece nesta segunda-feira (2), no Velório Municipal de Votuporanga, das 7h30 às 16h, reunindo familiares e amigos para as últimas homenagens.