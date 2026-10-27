Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-heni-maria-dorna-candido-aos-78-anos-n88820 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Faleceu na manhã desta terça-feira (17), aos 78 anos, Heni Maria Dorna Candido. Ela era enfermeira aposentada e dedicou muitos anos de sua vida trabalhando com grande empenho no Posto de Saúde (Postão).
Ela deixa as filhas, Carla Angelica, Gisele e Gladis, os netos Ana Carolina e Victor Hugo e o bisneto Fábio, além de demais familiares de amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 18h desta terça. O sepultamento ocorrerá às 10h desta quarta-feira (18), no Cemitério Municipal.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-heni-maria-dorna-candido-aos-78-anos-n88820
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco