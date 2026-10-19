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Falecimento
Falece Cristiane Vieira, vítima de acidente de trânsito no Pozzobon
Ela sofreu uma colisão no último dia 6 e estava internada
Faleceu na madrugada desta sexta-feira (13), aos 47 anos, Cristiane Vieira. Ela foi vítima de um acidente de trânsito no último dia 6 e estava internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
Cristiane era promotora de vendas e morava no bairro Pozzobon, mas a família era de Fernandópolis. Ela deixa o marido Rafael e os filhos Marcelo, Danilo, Stela e Álvaro, além de demais familiares e amigos.
O velório e enterro serão em Fernandópolis, mas ainda não foram divulgados os horários.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
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