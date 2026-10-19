Ela sofreu uma colisão no último dia 6 e estava internada

publicado em 13/11/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (13), aos 47 anos, Cristiane Vieira. Ela foi vítima de um acidente de trânsito no último dia 6 e estava internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Cristiane era promotora de vendas e morava no bairro Pozzobon, mas a família era de Fernandópolis. Ela deixa o marido Rafael e os filhos Marcelo, Danilo, Stela e Álvaro, além de demais familiares e amigos.