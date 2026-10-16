Aos 93 anos, ex-delegado seccional deixa uma trajetória marcada pela dedicação à Polícia Civil, ao trabalho comunitário e à história de Votuporanga. Em 1997, recebeu o título de Cidadão Votuporanguense

publicado em 04/11/2026

O Drº José Francisco Breviglieri, falecido nesta quarta-feira, dia 4, em Votuporanga Foto: Câmara Municipal

Votuporanga perdeu, na tarde desta quarta-feira (4), uma de suas personalidades mais respeitadas. Faleceu, aos 93 anos, o Dr. José Francisco Breviglieri, conceituado delegado de Polícia Civil aposentado, que construiu uma extensa trajetória de serviços prestados à segurança pública e à comunidade.Natural de Jaboticabal (SP), nascido em 2 de setembro de 1933, Dr. Breviglieri construiu sua carreira na Polícia Civil após concluir a formação em Direito. Aprovado em concurso público para delegado, foi nomeado em 13 de março de 1975, iniciando sua trajetória profissional na Delegacia de Valentim Gentil. Também atuou em Indiaporã, Guarani d'Oeste, Fernandópolis e outras cidades da região.Em 1983, foi transferido para a Capital paulista, onde trabalhou como delegado plantonista. Posteriormente, retornou a Votuporanga, assumindo a titularidade da delegacia do município.Em janeiro de 1991, foi designado delegado seccional de Polícia de Votuporanga. Durante sua atuação, trabalhou em conjunto com lideranças locais pela elevação da Seccional à categoria de Regional, conquista oficializada em dezembro de 1994, quando passou a exercer a função de delegado regional.Sua trajetória também foi marcada pela participação na vida pública. Antes de sua atuação em Votuporanga, foi vereador em Jales, entre 1965 e 1967, período em que obteve a maior votação de seu partido.Além da carreira policial, Dr. Breviglieri teve participação expressiva na sociedade votuporanguense. Foi governador do Lions Club, um dos fundadores do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) e apoiador de diversas iniciativas sociais, entidades assistenciais e da Santa Casa de Votuporanga.Pelo conjunto de sua contribuição ao município, recebeuda Câmara Municipal o título de Cidadão Votuporanguense em 22 de setembro de 1997, em homenagem de autoria do então vereador Arquimedes Nei Neves.Era reconhecido pelo envolvimento com as causas comunitárias, pelo relacionamento com diferentes setores da sociedade e pela disposição em colaborar com iniciativas voltadas ao bem coletivo.Na vida familiar, Dr. José Francisco foi casado inicialmente com a professora Antonia Bortolaia Breviglieri, falecida em 7 de julho de 1983. Dessa união nasceram cinco filhos: Edneia Maria, Venina Paula, Maria Eugênia, José Bauer e Marco Antônio.Posteriormente, constituiu uma nova família ao lado de Maria Helena Breviglieri, sua atual esposa, com quem teve a filha Zulaiê.Nos últimos anos, vinha enfrentando problemas de saúde. Sua partida representa a despedida de um homem que dedicou décadas de sua vida ao serviço público, à segurança e à participação comunitária.Sua história permanece ligada à trajetória da Polícia Civil de Votuporanga e ao desenvolvimento de importantes iniciativas sociais do município.Votuporanga perde um profissional respeitado, um cidadão atuante e uma personalidade que deixou sua contribuição na história da cidade.O velório será no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 6h desta quinta-feira (5). Não haverá enterro, com a cremação sendo às 13h do mesmo dia.