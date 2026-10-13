Faleceu na manhã desta terça-feira, aos 70 anos, José Luiz Lacerda Soares, o Zeco. Formado em arquitetura, ele foi por muito tempo artista plástico, tendo realizado várias exposições em Votuporanga.
Zeco também chegou a ser assessor de planejamento da Prefeitura na década de 80 e participou das discussões sobre o tombamento da Igreja Matriz.
Ele deixa a esposa Vera Lacerda, os filhos Fábio e Maitê, as irmãs Ana Lídia, Ana Maria, Maria Tereza, Rosane, Vera e Jane Maria (in memoriam), além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado nesta quarta-feira (28), das 6h às 13h no Velório Municipal de Votuporanga, com o sepultamento sendo realizado em seguida no Cemitério Municipal.
Ele tinha 70 anos e era arquiteto e artista plástico Foto: Arquivo Pessoal