Aberto a toda a população, o evento contou com uma estrutura preparada para receber as famílias, com food trucks, área kids e ingresso solidário

publicado em 30/06/2026

Foto: Divulgação

A 1ª edição do Mega Encontro de Carros e Motos, realizada no último domingo, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga, foi marcada por grande público, solidariedade, paixão pelo universo automotivo e pela presença de colecionadores de diversas regiões do Estado de São Paulo.Idealizado pelo empresário e pré-candidato a deputado federal Dalbert Mega, o evento reuniu cerca de duas mil pessoas, que passaram pelo local para apreciar verdadeiras máquinas sobre rodas. A exposição contou com modelos lendários e veículos que marcaram época, como Lamborghini, Mustang, Kombis, Opalas, Jeeps, além de carros exóticos, rebaixados, elétricos, motos esportivas e clássicas.Foi um verdadeiro desfile de máquinas, um espetáculo sobre rodas que encantou o público e surpreendeu todos que prestigiaram esta primeira edição. Colecionadores e apaixonados por veículos vieram de várias cidades, entre elas Campinas, Jundiaí, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, reforçando a dimensão regional do encontro.Aberto a toda a população, o evento contou com uma estrutura preparada para receber as famílias, com food trucks, área kids e ingresso solidário. Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e à Entidade Pater Noster, fortalecendo o caráter social da iniciativa.Além de promover cultura, lazer e entretenimento, o Mega Encontro de Carros e Motos também movimentou o turismo local, atraindo visitantes de várias partes do Estado, contribuindo com a rede hoteleira, o comércio e a divulgação de Votuporanga como cidade preparada para receber grandes eventos.A organização celebrou o sucesso da primeira edição e agradeceu a presença do público, dos colecionadores, parceiros e apoiadores que contribuíram para a realização do encontro.O evento mostrou que a paixão por carros e motos vai muito além da exposição: reúne histórias, famílias, amizades e solidariedade. Parabéns aos organizadores pelo belíssimo evento, que já deixa expectativa para a 2ª edição do Mega Encontro de Carros e Motos.