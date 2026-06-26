Investimento em novos caminhões cumpre compromisso assumido em licitação e busca garantir mais eficiência, qualidade e sustentabilidade na limpeza urbana do município

publicado em 30/06/2026

Foto: Divulgação

A Shalom Engenharia e Construções, empresa responsável pela coleta de lixo em Votuporanga, está renovando sua frota de caminhões como parte do compromisso assumido com o município e com a população.A aquisição dos novos veículos integra o plano de modernização dos serviços prestados pela empresa, reforçando a missão de oferecer uma coleta cada vez mais eficiente, segura e sustentável. A medida também atende ao compromisso firmado pela Shalom quando venceu a última licitação para a execução do serviço no município.Com os novos caminhões, a empresa busca ampliar a qualidade operacional, melhorar o atendimento às demandas da cidade e contribuir diretamente para a manutenção da limpeza urbana. A renovação da frota representa ainda um avanço importante na preservação do meio ambiente, uma vez que veículos mais modernos tendem a oferecer melhor desempenho e maior eficiência no trabalho diário.A iniciativa reafirma o compromisso da Shalom com Votuporanga e com os munícipes, valorizando um serviço essencial para a qualidade de vida da população.Segundo a empresa, o investimento demonstra responsabilidade, planejamento e respeito com a cidade, mantendo o foco em um serviço de qualidade, alinhado às necessidades do município e às práticas de sustentabilidade.Mais qualidade para a limpeza urbana. Mais sustentabilidade para Votuporanga.