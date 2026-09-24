Capacitações em liderança, vendas e fotografia têm vagas disponíveis e inscrições gratuitas pelo EmpregaVotu
Capacitações em liderança, vendas e fotografia têm vagas disponíveis e inscrições gratuitas pelo EmpregaVotu Foto: Prefeitura de Votuporanga
Quem busca uma oportunidade para se preparar melhor para o mercado de trabalho ou aprimorar conhecimentos ainda pode aproveitar os cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Senac. As capacitações contemplam diferentes áreas profissionais e estão com vagas disponíveis, conforme a capacidade de cada turma.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.empregavotu.com.br
. A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e contribui para o desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades do mercado de trabalho, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir novos conhecimentos ou aperfeiçoar habilidades.
Confira os cursos
Liderança para Novos Líderes
A capacitação é voltada a pessoas com Ensino Médio completo. As aulas serão realizadas aos sábados, das 8h às 12h, no Senac Votuporanga, com início previsto para 3 de outubro.
Gestão e Supervisão de Vendas
Também exige Ensino Médio completo e, para participação, idade mínima de 18 anos. As aulas serão aos sábados, das 8h às 12h, no Senac Votuporanga, com início previsto para 3 de outubro.
Fotografia para Gastronomia com Smartphone
Para participar, é necessário estar, pelo menos, cursando o Ensino Médio. O curso tem início previsto para 19 de outubro e será realizado de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, nas dependências do CTMO, anexo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, próximo ao Jornal A Cidade.
As aulas realizadas pelo Senac acontecem na unidade localizada na Rua Guaporé, nº 3.221, no bairro San Remo. As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas disponíveis.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou com o Senac pelo (17) 3426-6708.