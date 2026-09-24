Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga oferece assistência especializada, equipe multiprofissional e amplia o acesso ao tratamento oncológico

publicado em 01/10/2026

Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga oferece assistência especializada, equipe multiprofissional e amplia o acesso ao tratamento oncológico Foto: Santa Casa

O Outubro Rosa é um convite para falar sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com a saúde da mulher. Mas, para quem recebe um diagnóstico de câncer, o cuidado precisa ir muito além de uma campanha: ele precisa estar presente em cada etapa da jornada. É com esse olhar que o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga atua, oferecendo assistência especializada, humanizada e cada vez mais acessível aos pacientes.De janeiro a setembro deste ano, 922 pacientes foram atendidos pelo Ambulatório de Oncologia, sendo 370 relacionados ao câncer de mama e 43 ao câncer de útero. Desde a inauguração do serviço em 2022, já são 1.746 pacientes com câncer de mama e 245 com câncer de útero acompanhados.Por trás de cada número existe uma história. São pacientes que chegam com dúvidas, medos e expectativas e encontram uma equipe preparada para oferecer não apenas tratamento, mas também acolhimento e acompanhamento durante essa jornada.O Ambulatório de Oncologia atende pacientes por meio de convênios, ampliando as possibilidades de acesso à assistência especializada oferecida pela Santa Casa de Votuporanga.E, recentemente, o serviço deu mais um passo importante nessa ampliação: a Santa Casa passou a ser autorizada a atender pacientes do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.A novidade representa uma ampliação importante do acesso ao atendimento especializado para os beneficiários do instituto na região, que passam a contar com a estrutura e a equipe do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa para o cuidado oncológico.Além do IAMSPE, o Ambulatório também realiza atendimentos por meio dos convênios SanSaúde, Amafresp, Cabesp, Vivest, APAS, Economus, SulAmérica, Amil e Bensaúde, fortalecendo a oferta de assistência oncológica e permitindo que mais pessoas tenham acesso ao cuidado especializado.Um dos diferenciais do Ambulatório de Oncologia é justamente a assistência integrada. O paciente conta com uma equipe multiprofissional, formada por especialistas que olham para diferentes necessidades que podem surgir durante o tratamento.Além dos oncologistas clínico, hematologista e médico paliativista, a assistência conta com nutricionista, psicólogos e fonoaudiólogos, permitindo que o cuidado seja individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente.Outro importante diferencial é a Navegação de Pacientes, um trabalho que acompanha a trajetória da pessoa dentro da linha de cuidado oncológico, oferecendo orientação e ajudando na organização das diferentes etapas do tratamento.Porque, diante de um diagnóstico de câncer, é natural surgirem dúvidas, inseguranças e mudanças na rotina. Ter uma equipe por perto significa não precisar enfrentar esse caminho sozinho.O câncer de mama é o tipo mais frequente de câncer entre as mulheres e a identificação de alterações suspeitas deve levar à procura por um serviço de saúde para avaliação. Entre os sinais que merecem atenção estão nódulo endurecido ou que aumenta de tamanho, saída espontânea de líquido de um dos mamilos, alterações na pele da mama, retração da pele, mudança no formato do mamilo, aumento progressivo da mama e aspecto de “casca de laranja”.Perceber alguma dessas alterações não significa necessariamente ter câncer, mas é importante que elas sejam investigadas por um profissional de saúde. O diagnóstico precoce possibilita identificar a doença em fases em que as possibilidades de tratamento podem ser maiores.A prevenção também faz parte desse cuidado. A prática de atividade física, a manutenção de um peso corporal saudável, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar e, quando possível, amamentar são medidas que podem contribuir para reduzir o risco de câncer de mama.O câncer do colo do útero está fortemente relacionado à infecção persistente pelo HPV. Por isso, a vacinação contra o HPV e o rastreamento são importantes estratégias de prevenção.O acompanhamento regular permite identificar alterações que podem ser tratadas antes que evoluam para um câncer. Por isso, manter os exames preventivos e seguir as orientações dos profissionais de saúde são atitudes fundamentais.Quando a doença é identificada, o tratamento é definido de acordo com o tipo, estágio e características de cada caso. Pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias específicas e outras estratégias, sempre conforme a avaliação da equipe responsável.É nesse cenário que o trabalho do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa ganha ainda mais significado. Cada consulta, cada orientação, cada acompanhamento e cada profissional envolvido fazem parte de uma assistência que busca enxergar o paciente para além do diagnóstico.No Outubro Rosa, a mensagem é de atenção e prevenção, mas também de acolhimento. Cuidar da saúde é perceber o próprio corpo, manter os acompanhamentos em dia e procurar ajuda diante de qualquer alteração. E, quando o diagnóstico chega, saber que existe uma equipe preparada para caminhar junto faz toda a diferença.Na Santa Casa de Votuporanga, o cuidado oncológico é construído todos os dias com conhecimento, equipe multiprofissional, acesso, tecnologia e, principalmente, humanidade.