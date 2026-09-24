O Bazar do Bem transforma doações em recursos para a saúde por meio da comercialização de roupas, calçados, brinquedos e outros itens recebidos da comunidade

publicado em 01/10/2026

O Bazar do Bem transforma doações em recursos para a saúde por meio da comercialização de roupas, calçados, brinquedos e outros itens recebidos da comunidade Foto: Santa Casa

Brinquedos, roupas, calçados e, principalmente, muitos gestos de carinho. Foi assim que o Colégio Young e Kindergarden, de Votuporanga, celebraram o mês das crianças: mobilizando alunos e famílias em uma ação especial de solidariedade, que resultou em uma doação ao Bazar do Bem.Os itens arrecadados agora terão um novo destino. Roupas, calçados e brinquedos serão comercializados pelo Bazar e a renda será revertida para a aquisição de equipamentos e materiais que contribuem para o atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, aquilo que começou como uma doação feita por crianças e suas famílias se transforma em cuidado para outras pessoas.A entrega contou com a presença da diretora do Colégio, Wesley Cristina Rossini, e do mantenedor, Sérgio Real. A iniciativa acontece todos os anos e faz parte do trabalho desenvolvido pelas escolas para ensinar aos alunos, desde pequenos, que compartilhar também é uma forma de cuidar.“Essa ação acontece todos os anos e é muito importante para nós porque queremos que as crianças vivenciem a solidariedade. Mais do que falar sobre ajudar o próximo, queremos que elas participem, que tragam aquilo que podem compartilhar e percebam que cada gesto tem valor. É uma maneira de ensinar, desde cedo, que todos nós podemos fazer a diferença na comunidade”, explica Wesley.Para a presidente do Bazar do Bem, Eliane Baltazar Godoi, receber uma doação que envolve as crianças torna o momento ainda mais especial. “Nosso agradecimento ao Colégio Young e Kindergarden, aos alunos, às famílias e a todos que participaram. É muito bonito ver as crianças aprendendo que um brinquedo, uma roupa ou um calçado que já não usam pode fazer outra criança feliz e, ao mesmo tempo, ajudar a cuidar de pacientes do SUS. Essa corrente começa com um gesto simples e chega muito longe”, afirma.No mês dedicado às crianças, a iniciativa deixa uma lição que cabe em um gesto pequeno: quando uma criança aprende a compartilhar, ela descobre que o bem também pode ser dividido — e que, quando a gente divide, ele cresce.O Bazar do Bem transforma doações em recursos para a saúde. Por meio da comercialização de roupas, calçados, brinquedos e outros itens recebidos da comunidade, a renda é destinada à aquisição de equipamentos e materiais para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da Santa Casa de Votuporanga.Quem quiser conhecer o Bazar, fazer uma doação ou encontrar aquele item especial também pode visitar o espaço:Endereço: cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais, Santa Eliza – Votuporanga.Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.Porque, no Bazar do Bem, aquilo que para alguém já não tem mais uso pode ganhar uma nova história — e ajudar a cuidar de alguém que precisa.