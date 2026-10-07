GT Transportes celebra a entrada da Paróquia Santa Luzia no Ano Jubilar e reafirma os valores que também fazem parte de sua história: família, trabalho, fé e compromisso com a comunidade

publicado em 09/10/2026

Foto: Divulgação

GT Transportes celebra a entrada da Paróquia Santa Luzia no Ano Jubilar e reafirma os valores que também fazem parte de sua história: família, trabalho, fé e compromisso com a comunidade.Gustavo Galera Taha e Danielle Bianca Motta, proprietários da GT Transportes, juntamente com toda a sua equipe, parabenizam com carinho a Paróquia Santa Luzia de Votuporanga pelos seus 49 anos de história e pela entrada no Ano Jubilar, que prepara a comunidade para a celebração de seu Jubileu de Ouro.Ao longo dessa trajetória, a Paróquia Santa Luzia tornou-se parte importante da história de Votuporanga, levando fé, acolhimento e esperança a tantas famílias e gerações de devotos. O início do Ano Jubilar é um convite à gratidão, à renovação da fé e à união de toda a comunidade em preparação para os 50 anos.Assim como a Paróquia, a GT Transportes também constrói sua história com base em valores que atravessam gerações. Com atuação nos segmentos de transportes, serviços agrícolas e terraplanagem, a empresa tem orgulho de contribuir diariamente para o desenvolvimento de Votuporanga e de toda a região, oferecendo qualidade, compromisso e excelência em cada serviço realizado.À frente da GT Transportes, Gustavo e Danielle contam ainda com a presença especial dos filhos, Heloísa e Guilherme, mostrando que, quando há união, amor e fé, a família se torna a base para construir grandes histórias.Que Deus continue abençoando a Paróquia Santa Luzia, seus sacerdotes, colaboradores, devotos e toda a comunidade, iluminando seus caminhos neste Ano Jubilar e nos muitos anos de fé e dedicação que virão.Parabéns, Paróquia Santa Luzia, pelos 49 anos de história e pelo início do Ano Jubilar rumo aos 50 anos!