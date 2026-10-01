Pedágio da Cidade FM vai agitar a inauguração, a partir das 9h, com promoções e distribuição de brindes
Foto: Divulgação
A Lilika Bijuterias e Presentes inaugura nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, em Votuporanga. Localizada na Rua Amazonas, 3476, no Centro, a loja prepara uma programação especial para receber o público a partir das 9h.
A inauguração contará com o Pedágio da Cidade FM, que vai agitar a manhã e celebrar a abertura do novo empreendimento junto aos clientes. Durante o evento, haverá distribuição de brindes, refrigerantes, sorvetes OGGI e açaí Di Matteo.
Quem passar pelo local também poderá conferir promoções em acessórios, brinquedos, maquiagens, artigos de decoração e presentes. Com variedade de produtos, a Lilika chega para ampliar as opções de compras no comércio de Votuporanga.