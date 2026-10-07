Ele também destaca a trajetória da comunidade, a atuação pastoral e social e convida paroquianos e moradores de toda a cidade para participarem das celebrações que se estenderão de setembro de 2026 a setembro de 2027

publicado em 09/10/2026

À frente da comunidade, o padre Roberto Bocalete, pároco da Paróquia Santa Luzia, destaca a importância desse período jubilar Foto: Paróquia Santa Luzia

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Paróquia Santa Luzia inicia um período especial de sua história com a abertura do Ano Jubilar rumo à celebração dos 50 anos da comunidade. A programação comemorativa começou este mês e seguirá até setembro de 2027, reunindo ao longo desse período diferentes ações voltadas à memória, à evangelização, à participação comunitária e à celebração da trajetória construída pela paróquia ao longo de cinco décadas.À frente da comunidade, o padre Roberto Bocalete, pároco da Paróquia Santa Luzia, destaca a importância desse período jubilar como uma oportunidade de reconhecer a caminhada realizada pela comunidade e, ao mesmo tempo, fortalecer os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito pastoral, evangelizador, estrutural e social.Segundo o sacerdote, a história da comunidade está relacionada a um processo de construção permanente, no qual os fiéis participam da vida da Igreja e desenvolvem as ações propostas a partir das orientações da própria instituição. Para ele, a caminhada da Paróquia Santa Luzia demonstra o amadurecimento de uma comunidade que, ao longo dos anos, consolidou sua atuação e ampliou sua participação nas diversas frentes pastorais. “A Santa Luzia já é uma paróquia madura, com leigos muito bem formados, e nesses quatro anos e meio eu fui percebendo a força da comunidade. Hoje somos Paróquia Santa Luiza e Capela Santos Reis e olhamos tudo com muita positividade porque de fato, Deus tem sido muito generoso conosco. Santa Luiz tem intercedido e, com a graça de Deus, nós temos realizado grandes conquistas para a comunidade, tanto no âmbito pastoral quanto também estrutural e social”A preparação para o jubileu ocorre, portanto, dentro de uma realidade na qual a paróquia já possui uma trajetória consolidada e conta com a participação de leigos em diferentes atividades. A comunidade também é formada por paroquianos que vivem dentro do território paroquial e por pessoas que, embora residam em outras regiões da cidade ou fora dos limites territoriais da paróquia, mantêm vínculo com a Santa Luzia e participam de suas atividades.Esse atendimento ultrapassa, segundo o pároco, os limites geográficos estabelecidos para a organização territorial da Igreja. A Paróquia Santa Luzia acompanha, cuida e evangeliza pessoas que fazem parte de sua comunidade mesmo quando elas residem fora de seu território, ampliando a dimensão da atuação pastoral e dos vínculos construídos ao longo do tempo. “Hoje a paróquia não tem mais para onde crescer, já que está rodeada por outras paróquias, mas no campo paroquial, a gente em comunhão com a CNBB e a igreja diocesana, temos dado passos naquilo que a igreja pede. Então, os nossos projetos estão no âmbito da animação bíblica, da vida da pastoral, da iniciação à vida cristã, sempre fortalecer e consolidar, de uma liturgia bem consolidada e ao mesmo tempo de um cuidado social”, falou.O Ano Jubilar será também um período destinado à memória. A celebração dos 50 anos representa, para a comunidade, a oportunidade de recordar pessoas e acontecimentos que fizeram parte da construção da paróquia, incluindo os sacerdotes que estiveram à frente da comunidade, os integrantes das pastorais e as comunidades que surgiram a partir de sua trajetória. “E eu gostaria de convidar toda a cidade para celebrar conosco. Nós teremos um ano inteiro, começando agora em setembro, e vai até setembro do ano que vem, em que vamos fazer memória, inclusive homenagens, homenagem ao padre Sílvio Roberto dos Santos, que foi pároco por 33 anos e tem uma história muito bonita com a comunidade. Vamos também fazer memória dos padres que saíram daqui, porque essa é uma Paróquia fértil, que deu muitas vocações às dioceses de Votuporanga e São José do Rio Preto. Portanto, celebrar o jubileu é tempo de graça, então o nosso grande convite é para que todos participem conosco porque será um ano inteiro festivo”, disse.Com o início da programação em setembro de 2026 e a celebração dos 50 anos em setembro de 2027, o jubileu deverá marcar um período de participação comunitária, homenagens e recordações de diferentes momentos da história da Paróquia Santa Luzia, envolvendo os paroquianos que vivem em seu território, aqueles que residem em outras localidades e demais pessoas que mantêm vínculos com a comunidade.