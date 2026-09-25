Lito Sousa morre aos 59 anos após diagnóstico de doença rara

publicado em 01/10/2026

Lito Sousa morre aos 59 anos após diagnóstico de doença rara (Foto: Instagram)

Influenciador, youtuber e empresário, Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º/10), aos 59 anos. Ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob há menos de dois meses. A morte foi comunicada pela família do influenciador por meio das redes sociais.Em um vídeo publicado após a morte, Mila Seidl, esposa de Lito, falou sobre a despedida do marido. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”, disse a esposa do influencer. “Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, acrescentou Mila.Considerada rara, a doença de Creutzfeldt-Jakob afeta o sistema neurológico e apresenta características degenerativas, progressivas e fatais. A condição está relacionada ao acúmulo de uma proteína anormal, chamada príon, no cérebro.Durante o período em que enfrentou a doença, Lito teve acesso a um medicamento experimental contra a condição. A substância ALN-6457 chegou ao Brasil em 11 de setembro, depois que o influenciador obteve autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para utilizá-la.O influenciador foi a primeira pessoa a receber o medicamento, que, até então, havia sido testado somente em animais.