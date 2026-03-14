Fato ocorreu na rodovia Washington Luíz em Rio Preto

publicado em 16/03/2026

Acidente ocorreu na rodovia Washington Luíz em Rio Preto. Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente com capotamento deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (14) na Rodovia Washington Luíz em Rio Preto. Pela gravidade do acidente, parte da pista ficou interditada.Segundo informações oficiais, um carro capotou e ficou no meio da pista após um outro veículo, possivelmente uma caminhonete, o atingir por trás. Esse segundo veículo fugiu sem prestar socorro. O impacto fez o motorista do carro perder o controle do veículo e tombar atravessado na via.Um socorrista que estava de folga parou para ajudar após ver a cena e fez a sinalização para auxiliar outros motoristas que trafegavam no local. Uma ambulância que também passava por lá parou para auxiliar. Viaturas da Força Tática reforçaram a segurança logo em seguida.Apesar disso, um segundo carro não conseguiu parar a tempo e colidiu com o carro capotado na pista. Três pessoas estavam envolvidas na situação e duas tiveram ferimentos leves, sendo levadas para atendimento médico.Foram mobilizadas sete viaturas do Corpo de Bombeiros e 11 militares, além de equipes do Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências (GRAU) da Ecovias, concessionária da rodovia.