Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (16), em construção no bairro Jardim dos Ypês
Foto: A Cidade
Um homem de 55 anos morreu eletrocutado no fim da manhã desta segunda-feira (16) em Votuporanga. O caso ocorreu em uma obra localizada na rua Valdevir de Oliveira Guena, nas proximidades do Cemei Doutor Abilio Calile, no bairro Jardim dos Ypês, na região do Assary Clube de Campo. Sílvio Umberto Molina morreu na hora.
A reportagem do jornal A Cidade
esteve no local para apurar os fatos. De acordo com o irmão da vítima, que está trabalhando de soldador no local, Sílvio Umberto Molina foi à obra para visita-lo. Ele subiu na laje que estava sendo trabalhada quando tocou em um ferro eletrificado. José Carlos, irmão de Sílvio, ainda tentou salvá-lo, conseguindo soltá-lo do ferro e tentando reanima-lo, mas sem sucesso.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu para prestar atendimento, assim como a Polícia Militar, que realizou os procedimentos iniciais relacionados ao caso. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.