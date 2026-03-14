Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (16), em construção no bairro Jardim dos Ypês
Homem de 55 anos morre eletrocutado durante trabalho em obra em Votuporanga (Foto: Reprodução)
Da redação
Um homem de 55 anos morreu eletrocutado no início da tarde desta segunda-feira (16) em Votuporanga. O caso ocorreu em uma obra localizada na rua Valdevir de Oliveira Guena, nas proximidades do Cemei Doutor Abilio Calile, no bairro Jardim dos Ypês.
De acordo com informações preliminares, a vítima trabalhava no local ao lado do irmão. Os dois são soldadores e realizavam atividades na obra no momento em que ocorreu o acidente. Ainda segundo as primeiras informações, o homem sofreu uma descarga elétrica durante o trabalho e teria tido morte instantânea.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu para prestar atendimento, assim como a Polícia Militar, que realizou os procedimentos iniciais relacionados ao caso. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.