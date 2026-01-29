Um homem foi preso em flagrante na noite de ontem, em Floreal, acusado de descumprir medida protetiva, além dos crimes de ameaça e injúria

publicado em 30/01/2026

Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuque

Um homem foi preso em flagrante na noite de ontem, em Floreal, acusado de descumprir medida protetiva, além dos crimes de ameaça e injúria.

Durante patrulhamento preventivo pela cidade, a equipe policial se deparou com uma ocorrência em andamento, onde dois indivíduos discutiam em via pública. Ao perceberem a aproximação da viatura, os envolvidos relataram que o desentendimento teve início após o autor, identificado como E., passar em frente a uma sorveteria onde estavam as vítimas, entre elas sua ex-companheira, F., exibindo uma faca presa à cintura.



Segundo o relato de E., que também estava no local, ele ficou nervoso com a situação, foi atrás do autor e, utilizando um pedaço de madeira, conseguiu desarmá-lo, retirando a faca. Ainda de acordo com a polícia, a ex-companheira do autor possui medida protetiva de urgência em vigor contra ele.



E., foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico após reclamar de dores no braço, em razão de uma paulada sofrida durante a intervenção. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Votuporanga, sem o uso de algemas.

Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão, Marcos Koji, ratificou a voz de prisão em flagrante. O autor permaneceu à disposição da Justiça.

