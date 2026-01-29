Após denúncias, Força Tática localizou suspeito que tentava negociar microfones furtados avaliados em cerca de R$ 3 mil

publicado em 30/01/2026

Legenda: Policiais localizaram oito microfones com características semelhantes às descritas pela vítima Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuque

Microfones furtados foram recuperados pela Polícia Militar na nesta quinta-feira (29), por volta das 18h, em Votuporanga, após trabalho de patrulhamento direcionado da equipe de Força Tática.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de que um homem estaria na cidade tentando negociar equipamentos de som furtados durante um evento realizado em Dirce Reis. A vítima, identificada pelas iniciais L.A.M., proprietário de uma empresa de eventos, relatou que teve três microfones subtraídos, avaliados em aproximadamente R$ 3 mil.



Com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento na região e localizou um veículo Renault Duster com as características informadas, na Avenida José Marão Filho, no cruzamento com a Rua Pernambuco. Durante a abordagem ao condutor, identificado pelas iniciais J.R.O.S., nada de ilícito foi encontrado em sua posse.



No entanto, durante a vistoria veicular, os policiais localizaram oito microfones com características semelhantes às descritas pela vítima. Questionado, o abordado alegou que estaria no local para alugar os equipamentos, porém não apresentou comprovação da origem. Diante dos indícios de irregularidade, ele foi detido para averiguação.



O indiciado e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Judiciária de Votuporanga, onde a vítima foi acionada para reconhecimento. Na delegacia, L.A.M. reconheceu, sem dúvidas, três microfones da marca Shure como sendo de sua propriedade. Os outros cinco equipamentos não foram reconhecidos.

Após ouvir as partes, o delegado de plantão, Marcos Koji Yoshizaki, determinou a elaboração do boletim de ocorrência por furto, o indiciamento de J.R.O.S., além da confecção do auto de exibição, apreensão e entrega dos três microfones reconhecidos à vítima. Os outros cinco microfones permaneceram apreendidos. As partes foram liberadas após o término das providências legais.

