Um veículo da autarquia se envolveu em um acidente de trânsito em Votuporanga

publicado em 29/01/2026

Saveiro da Saev se envolveu em acidente de trânsito. Foto: Votunews

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo diria aquele famoso narrador de futebol: “que fase!”. O momento da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, definitivamente não é dos melhores. Em meio a polêmicas sobre o valor da conta de água, um veículo da autarquia se envolveu em um acidente de trânsito.Na tarde desta quarta-feira (28), no cruzamento das ruas Pernambuco e Paraná, em Votuporanga, uma colisão envolveu dois veículos, um Ford Ka e uma Saveiro, da Saev Ambiental. Um dos carros acabou atingindo o outro no cruzamento. Os veículos ficaram danificados. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que organizou o trânsito no local.A Saev Ambiental é a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, considerada autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial próprias, sob fiscalização da Prefeitura de Votuporanga.A Saev tem por finalidade estudar, planejar e executar, diretamente ou mediante contrato com empresas especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação, remodelação e operação dos sistemas públicos de abastecimento de Água potável e de esgotos sanitários, de galerias de Águas pluviais, de recapeamento ou repavimentação de vias urbanas, de limpeza pública e das ações de meio ambiente.Votuporanga é uma das únicas cidades na região a criar um órgão municipal voltado aos serviços de Água, esgotos e meio ambiente. Já os municípios que não buscaram por essa autonomia, ficaram sob responsabilidade da Sabesp, do Governo do Estado.