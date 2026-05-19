Penalidade por maus-tratos foi agravada após a morte de três animais intoxicados; homem de 66 anos confessou o crime à polícia

publicado em 29/05/2026

A autuação ocorreu por maus-tratos a animais domésticos e teve o valor elevado em razão da morte de três dos quatro cães atingidos Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 66 anos, detido no dia 11 de maio sob suspeita de envenenar cães de rua em Álvares Florence, recebeu uma multa de R$ 21 mil aplicada pela Polícia Ambiental. A autuação ocorreu por maus-tratos a animais domésticos e teve o valor elevado em razão da morte de três dos quatro cães atingidos.De acordo com o boletim de ocorrência, um jardineiro responsável pela manutenção da praça central da cidade chegou ao local para trabalhar e alimentar os animais quando percebeu que quatro cães apresentavam sintomas de intoxicação, entre eles espuma na boca e sinais de desorientação.Os animais foram encaminhados para atendimento veterinário, mas três deles morreram. A identificação do suspeito foi possível após análise de imagens registradas por câmeras de monitoramento. Depois de ser encontrado pelos policiais, o homem admitiu ter cometido o crime.Durante buscas realizadas na residência do suspeito, os agentes localizaram materiais utilizados na ação, incluindo uma bolsa preta vista nas imagens de segurança, um recipiente contendo líquido usado no envenenamento e as roupas que ele vestia no momento do crime.Conforme informou a polícia, o próprio homem entregou voluntariamente dois frascos de veneno utilizados para intoxicar os cães. Em seguida, ele foi encaminhado para a Central de Flagrante.Segundo a Polícia Ambiental, a multa foi aplicada com base no artigo 29 da Resolução SIMA nº 05/21, que estabelece punições para casos de maus-tratos contra animais domésticos. O delegado Rafael Latorre instaurou inquérito para apurar o caso.