Operação contra escapamentos adulterados e manobras perigosas seguirá por tempo indeterminado nas ruas da cidade

publicado em 16/07/2026

A Polícia Militar informou que as ações de fiscalização não têm data para terminar e continuarão sendo realizadas por tempo indeterminado Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm balanço divulgado pela Polícia Militar aponta que, nos últimos 30 dias de fiscalização, mais de 80 motocicletas foram multadas por circularem com escapamentos modificados ou emitindo ruídos acima do permitido por lei em Votuporanga. Os dados fazem parte de uma ofensiva iniciada pela PM local para combater o barulho excessivo provocado por escapamentos adulterados e as manobras perigosas praticadas por motociclistas nas ruas da cidade.Por meio de blitze em pontos estratégicos e do reforço no patrulhamento, a operação tem como objetivo ampliar a segurança de quem circula pelas vias públicas e reduzir os transtornos causados pelo excesso de ruído, buscando devolver o sossego aos moradores.Segundo a Polícia Militar, a iniciativa atende a um antigo clamor da comunidade local, que frequentemente registra denúncias relacionadas aos abusos de ruídos provocados por motocicletas irregulares e à imprudência de condutores que insistem em realizar o chamado "grau", manobra em que a motocicleta é empinada, colocando em risco pedestres, outros motoristas e os próprios condutores.De acordo com o Comando da Polícia Militar, durante o período da operação mais de 12 motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio credenciado após serem flagradas em infrações graves de trânsito. Entre as ocorrências registradas estão casos de condutores realizando o ato de empinar a motocicleta em via pública, além de outras irregularidades previstas na legislação de trânsito.A corporação lembra que, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta com descarga livre ou escapamento em desacordo com as normas é uma infração de natureza grave, sujeita à aplicação de multa e à retenção do veículo para regularização. Já as manobras perigosas, como empinar a motocicleta em vias públicas, são classificadas como infrações gravíssimas, podendo resultar na suspensão do direito de dirigir, além da aplicação de multas e demais penalidades previstas em lei.A Polícia Militar informou que as ações de fiscalização não têm data para terminar e continuarão sendo realizadas por tempo indeterminado em diversos bairros de Votuporanga. A corporação também destacou que a participação da população é considerada fundamental para o êxito da operação e orienta que casos de perturbação do sossego provocada por escapamentos irregulares e situações de direção perigosa sejam denunciados imediatamente por meio do telefone de emergência 190.