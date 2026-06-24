Mandado de busca cumprido no Jardim Botura resultou na apreensão de maconha, cocaína e uma balança digital utilizada para o fracionamento de entorpecentes

publicado em 01/07/2026

Casal é preso por tráfico de drogas em Votuporanga Foto: Secretaria da Segurança Pública de SP

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma ação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) resultou na prisão em flagrante de um homem, de 33 anos, e de uma mulher, de 44, na manhã desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Botura, em Votuporanga. Os dois eram investigados havia vários meses e, segundo a Polícia Civil, foram identificados como os principais responsáveis pelo abastecimento de drogas no bairro e em áreas próximas. Durante esse período, a movimentação do casal foi monitorada pelos investigadores em um imóvel localizado na Rua dos Bandeirantes.Após reunir elementos ao longo da investigação, a equipe da Dise obteve um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto. Antes de cumprir a determinação judicial, os policiais realizaram uma vigilância nas proximidades da residência para confirmar a presença dos investigados no local e, em seguida, entraram no imóvel.No decorrer das buscas, foram localizadas seis porções grandes de maconha, além de uma quantidade significativa de cocaína pura. Conforme estimativa da polícia, o entorpecente seria suficiente para produzir aproximadamente 65 pinos ou invólucros destinados à comercialização. Também foi apreendida uma balança digital, equipamento que, de acordo com a investigação, era utilizado para pesar e fracionar as drogas.Em seguida, o casal foi encaminhado à sede da Dise, onde o delegado formalizou a prisão em flagrante. Os dois responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois dos procedimentos de polícia judiciária, ambos foram levados para uma unidade prisional da região, onde permanecerão à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia.