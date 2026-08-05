Segundo moradores da região que conversaram com a reportagem do jornal A Cidade, foram ouvidos disparos de arma de fogo no local

publicado em 11/08/2026

A vítima é Claudemir dos Santos Cutrim, de 34 anos, natural de Viana, no Estado do Maranhão Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante uma confusão registrada na noite de domingo (9), em Votuporanga, um homem foi atingido por golpes de faca e morreu. O caso ocorreu no bairro São João, na zona Sul da cidade. A vítima é Claudemir dos Santos Cutrim, de 34 anos, natural de Viana, no Estado do Maranhão.Segundo as informações da ocorrência, o episódio foi registrado por volta das 21h, perto de um bar situado no cruzamento das ruas Minas Gerais e Olímpio Formenton. A briga teria acontecido do lado de fora do estabelecimento. Segundo moradores da região que conversaram com a reportagem do jornal A Cidade, foram ouvidos disparos de arma de fogo no local.Conforme o relato, um terceiro homem teria iniciado a briga e passou a ser procurado pela Polícia Militar. Na mesma ocorrência, uma mulher também teria sido atingida por golpes de faca. Ela recebeu socorro e foi levada para atendimento médico.Mesmo após ser socorrido, Claudemir não resistiu aos ferimentos. Ele morreu enquanto era levado para a Santa Casa de Votuporanga. As circunstâncias que envolveram o crime ainda deverão ser apuradas. Equipes da Polícia Militar continuam realizando buscas na tentativa de localizar o suspeito.Um morador relatou para a reportagem do A Cidade que algumas vezes o local sedia eventos estilo “Pancadão”, e ele até usou como exemplo os que acontecem em Paraisópolis, na capital, com estrutura montada, rua fechada com cavaletes e banheiros químicos. “Pipoco pra todo lado. Se vocês quiserem um Pancadão de Paraisópolis, é só chegar aqui no cruzamento da rua Minas Gerais com a Olímpio Formenton, estrutura montada com rua fechada, com cavaletes e banheiros químicos, e, dizem, que é com aval da Prefeitura. Só esqueceram de convidar a mãe e familiares de quem autorizou”, acrescentou.O jornal A Cidade entrou em contato com o Poder Executivo sobre o evento, e a Administração Municipal emitiu uma nota: “A Prefeitura de Votuporanga informa que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança disponibilizou dois cavaletes de sinalização para apoio à organização do trânsito durante a realização de uma ação comemorativa ao Dia dos Pais, na rua Olímpio Formentão, no bairro São João. A Prefeitura não participou da organização ou da realização do evento, que foi promovido por iniciativa particular. A disponibilização dos equipamentos teve caráter exclusivamente operacional, voltado à organização do trânsito no local durante o período informado”.