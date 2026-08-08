Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (17) (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
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Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h30, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga, no sentido Votuporanga-São José do Rio Preto.
Segundo as informações colhidas pela reportagem do jornal A Cidade
no local, um Renault Clio e um caminhão baú se chocaram e, após a colisão, os dois veículos foram parar às margens da rodovia. O automóvel capotou.
Os ocupantes de ambos os veículos não tiveram ferimentos graves e não precisaram de atendimento médico. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para atender à ocorrência. As causas e as circunstâncias do acidente serão analisadas.