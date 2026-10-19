O caso contou com a orientação de Chandelly Protetor, representante do Deputado Delegado Bruno Lima na região Noroeste Paulista

publicado em 28/10/2026

Gatos foram encontrados sem vida Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Militar foi acionada na cidade de Turmalina (SP), nesta quarta-feira (28), após a moradora Joice Silvares denunciar um vizinho por suspeita de envenenar e matar gatos comunitários no bairro. O conflito teria sido motivado pela presença de um galinheiro mantido pelo homem no fundo de sua residência.No local, os agentes encontraram pedaços de carne deixados sobre a estrutura do galinheiro, além dos corpos de dois gatos já sem vida nas proximidades. A perícia técnica da Polícia Científica foi acionada para recolher o material suspeito e periciar a área.Além da denúncia na esfera criminal, a moradora informou que acionará o setor de vigilância e saúde do município para contestar a permanência do galinheiro em perímetro urbano. Segundo ela, a vizinhança há tempos sofre com o forte odor gerado pelas fezes das aves e com os riscos sanitários da criação.O caso contou com a orientação de Chandelly Protetor, representante do Deputado Delegado Bruno Lima na região Noroeste Paulista, que acompanhou os desdobramentos para direcionar os procedimentos jurídicos necessários, evitando o arquivamento do processo e solicitando também o apoio da Polícia Militar Ambiental para a lavratura de autos de infração.A Polícia Civil investigará o caso sob o teor do Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998, com as alterações da Lei Sansão), e o suspeito deverá prestar esclarecimentos à Justiça.