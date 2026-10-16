Colisão ocorreu por volta das 9h10 da manhã desta terça-feira
Da redação
Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (27). O caso ocorreu na área hospitalar de Votuporanga e mobilizou a Polícia Militar e o Samu.
De acordo com informações, a colisão ocorreu na esquina das ruas Tibagi e Dona Maria de Freitas, a um quarteirão do AME de Votuporanga. O Veículo Space Fox, da Volkswagen, transitava na rua Dona Maria, quando colidiu com uma Honda Biz cinza que seguia pela Tibagi. As causas do acidente ainda serão investigadas.
A Polícia Militar esteve no local para auxiliar o trânsito. O Samu foi deslocado para atender a vítima e levá-la para receber o pronto atendimento.