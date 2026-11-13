Policiais encontraram cocaína, maconha, dinheiro, embalagens e equipamentos utilizados no preparo de entorpecentes durante cumprimento de mandado judicial no bairro Chácara das Paineiras.

publicado em 19/11/2026

Jovem de 20 anos é preso por tráfico de drogas durante operação da Dise em Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm rapaz de 20 anos foi detido em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (19), durante uma operação conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga.Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito estava sendo acompanhado pela unidade especializada em razão de indícios de envolvimento frequente com a venda de substâncias ilícitas. Com o avanço das investigações, a equipe solicitou à Justiça uma ordem de busca e apreensão, que foi concedida.Antes da abordagem, os investigadores permaneceram nas imediações do endereço do homem, aguardando sua chegada. Quando ele apareceu no local, os agentes realizaram a abordagem e conseguiram contê-lo.No decorrer da vistoria no imóvel, os policiais encontraram duas porções de cocaína, cuja quantidade, conforme estimativa da Polícia Civil, permitiria preparar cerca de 100 unidades menores para comercialização. Também foi localizada uma porção de maconha. Entre os demais materiais recolhidos estavam um aparelho celular, dezenas de embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento de drogas, uma quantia em dinheiro com possível origem na venda de entorpecentes, uma tesoura e uma balança eletrônica.Depois da operação, o investigado foi levado para a sede da Dise, onde teve a prisão em flagrante formalizada com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, dispositivo que estabelece as penalidades relacionadas ao tráfico de drogas. O procedimento ficou sob responsabilidade do delegado Rafael Latorre Costa.Todo o material recolhido, incluindo as substâncias entorpecentes, foi enviado ao Instituto de Criminalística, responsável pela realização dos exames periciais. Concluídas as providências na delegacia, o jovem foi transferido para uma unidade prisional, onde ficou sob custódia e à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.