Trânsito
Da redação
O motorista de um carro teria supostamente fugido após provocar a queda de um motociclista em Votuporanga. O caso ocorreu por volta das 14h45 desta segunda-feira (16), na rua das Américas, próximo ao cruzamento com a rua Santa Catarina.
De acordo com informações preliminares colhidas pela reportagem do jornal A Cidade, o motociclista seguia pela rua das Américas quando um motorista teria, de acordo com seu testemunho, dado ré sem conferir a via. Com o susto, o motociclista tentou desviar do automóvel, mas acabou derrubado de sua moto e precisou de atendimento médico. O motorista não ficou para prestar socorro.
O Samu foi acionado para realizar o atendimento à vítima, que foi identificado como um homem de 55 anos que estava consciente e orientado, mas apresentava um ferimento na perna esquerda. Ele foi levado para a UPA, onde receberá atendimento médico. A Polícia Militar e pessoas da Secretaria de Trânsito também foram acionadas para comparecer ao local e organizar a situação.
Queda foi na rua das Américas Foto: A Cidade