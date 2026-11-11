Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (16)

publicado em 16/11/2026

Queda foi na rua das Américas Foto: A Cidade

Trânsito

Da redação

O motorista de um carro teria supostamente fugido após provocar a queda de um motociclista em Votuporanga. O caso ocorreu por volta das 14h45 desta segunda-feira (16), na rua das Américas, próximo ao cruzamento com a rua Santa Catarina.

De acordo com informações preliminares colhidas pela reportagem do jornal A Cidade, o motociclista seguia pela rua das Américas quando um motorista teria, de acordo com seu testemunho, dado ré sem conferir a via. Com o susto, o motociclista tentou desviar do automóvel, mas acabou derrubado de sua moto e precisou de atendimento médico. O motorista não ficou para prestar socorro.