Animal de 10 anos deu entrada na Clínica Veterinária Municipal Meu Pet em estado grave de negligência e não resistiu

publicado em 13/11/2026

A cachorrinha não sobreviveu Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Militar Ambiental autuou um morador de Votuporanga em R$ 6 mil por maus-tratos a animais, após uma denúncia protocolada pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal (Sebea). O caso teve início na última terça-feira (10), quando o homem levou uma cadela da raça Shih-tzu, de 10 anos, para atendimento na Clínica Veterinária Municipal Meu Pet em estado crítico de saúde.Ao avaliarem o animal, os médicos veterinários constataram um quadro severo de abandono e negligência clínica, acionando imediatamente o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo da Silva Brigagão (Chandelly), para que as medidas legais fossem adotadas. Diante da gravidade, o secretário determinou a retirada imediata da guarda do animal e comunicou ao tutor que a cadela não seria devolvida, informando ainda sobre o registro de um Boletim de Ocorrência e o acionamento da Polícia Ambiental.De acordo com o laudo técnico emitido pelo Chefe de Departamento de Gestão Clínica e Saúde Animal, Vitor Trevizan Passos, a cadela apresentava múltiplas alterações patológicas de evolução prolongada, incompatíveis com o relato do tutor — que alegou que a ferida no rosto havia surgido há apenas três dias.Entre os problemas de saúde constatados durante o exame físico, destacam-se:Miíase (bicheira) extensa e laceração ocular: Uma ferida profunda na região facial, próxima ao olho direito, com intensa infestação de larvas de moscas em diferentes estágios de desenvolvimento, comprometendo os tecidos ao redor do olho e causando laceração ocular. Caquexia e desnutrição severa: A cadela pesava apenas 3,6 kg e apresentava escore de condição corporal 2/9, demonstrando acentuada perda de massa muscular e reservas energéticas.Infecção auditiva: Otite bilateral grave, com sério comprometimento dos condutos auditivos.Problemas dermatológicos e parasitas: Dermatite generalizada, perda difusa de pelos (alopecia), crostas espalhadas pelo corpo e grande infestação de ectoparasitas (pulgas/carrapatos).Outros sinais clínicos: Mucosas hipocoradas (pálidas), linfonodos reativos e histórico de hematúria (presença de sangue na urina) relatado há cerca de seis dias.Para tentar conter os danos, a equipe veterinária submeteu o animal à anestesia para a retirada das larvas e limpeza da lesão facial, além de iniciar tratamento intensivo com analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos.Apesar dos esforços e dos cuidados intensivos da equipe da clínica municipal, a cachorrinha não resistiu à gravidade do quadro e veio a óbito. Segundo a avaliação técnica, a morte decorreu da omissão de socorro por parte do tutor; caso a assistência veterinária tivesse sido procurada dias antes, o animal teria tido chances de sobreviver.Além da multa administrativa de R$ 6 mil aplicada pela Polícia Ambiental, o caso segue na esfera judicial. O tutor responderá criminalmente pelo crime de maus-tratos contra cães e gatos (previsto na Lei nº 9.605/1998, com pena agravada pela Lei Sansão), cuja punição pode chegar a cinco anos de reclusão, além da proibição da guarda de animais.