Adilson Leite esteve nos estúdios da rádio Cidade 94,7 FM para conversar sobre as festividades

publicado em 10/04/2026

O prefeito Adilson Leite destacou a programação dos 77 anos de Álvares Florence e reforçou o convite para a participação da comunidade nas comemorações Foto: A Cidade

Da redação

Hoje é dia de comemoração pelos 77 anos de Álvares Florence. O prefeito Adilson Leite esteve nos estúdios da rádio Cidade 94,7 FM para falar sobre a programação festiva e convidar a população a participar. Segundo ele, o objetivo é proporcionar um momento de alegria e descontração. “É pra gente sorrir um pouco junto e sair um pouco da rotina”, destacou.

As celebrações começaram na noite de quinta-feira (9), com a Missa em Ação de Graças realizada na Igreja Matriz. Já nesta sexta-feira (10), a programação tem início às 9h, com a sessão solene da Câmara Municipal. À noite, a partir das 20h, a festa continua na Área de Lazer do Trabalhador (Piscina), com shows das duplas Rafa & Nando e Pablo & Gabriel.

O prefeito ressaltou a importância do evento para a comunidade. “É importante ter um dia para confraternizar. Não são shows de renome nacional, mas são apresentações que vão agradar muito. São duplas de qualidade, conhecidas na região. Queremos contar com a presença de toda a população para celebrarmos juntos”, afirmou. Ele também destacou que a festa é totalmente gratuita.

Durante a entrevista, Adilson Leite também falou sobre os avanços do município nos últimos anos. Segundo ele, houve conquistas importantes nas áreas de educação, saúde e assistência social. “Tivemos premiações na educação por excelência, alcançamos nota 7,9 no Saresp, acima da média estadual, e também fomos reconhecidos na assistência social e na saúde. Estamos trabalhando naquilo que é essencial para melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

O prefeito comentou ainda sobre as obras e projetos em andamento. Entre eles, estão a ampliação de uma escola já em fase de construção, a implantação de uma praça voltada ao lazer e ao atletismo no bairro Maria Rosa, além da construção de 45 unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda. Também estão licitadas a construção de uma ponte na região do Três Lagoas, a aquisição de três veículos para a saúde e a entrega de um caminhão-pipa. “Ao longo do ano, vamos avançando e entregando mais melhorias para a cidade”, afirmou.

Apesar dos avanços, Adilson também destacou os desafios enfrentados pela administração, especialmente em relação à arrecadação. “O valor que o município recebe de ICMS é o mesmo desde 2021, enquanto os custos aumentaram com a inflação e com a recomposição salarial dos servidores, que estavam há anos sem reajuste. Hoje, sobra menos de 3% ou 4% do orçamento para investimentos, o que dificulta a realização de obras e melhorias”, explicou.