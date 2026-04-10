A cerimônia reúne autoridades locais, convidados e representantes da comunidade para marcar a data.

publicado em 10/04/2026

Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Álvares Florence realiza hoje, às 9h, uma Sessão Solene em comemoração ao 77º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. A cerimônia reúne autoridades locais, convidados e representantes da comunidade para marcar a data.Durante a sessão, está prevista a entrega do Título de Cidadão Honorário de Álvares Florence a Vonei Aparecido de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município ao longo dos anos. A homenagem integra a programação oficial do evento, que busca destacar contribuições significativas para o desenvolvimento local.A reunião também contará com homenagem ao estudante Pedro Henrique Soligo Magossi, em razão de sua participação no Programa Prontos Pro Mundo, iniciativa que possibilitou a realização de intercâmbio no Canadá. O estudante é reconhecido por representar o município no exterior, levando o nome da cidade ao cenário internacional.Ainda na cerimônia, será entregue Certificado de Reconhecimento à Escola Estadual Geraldo Alves Machado, em função dos resultados alcançados no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), que garantiram à unidade o reconhecimento como Escola Ouro no Saresp 2026. A escola também será destacada pela participação dos estudantes Pedro Henrique Soligo Magossi e Francisco Daniel Costa Oliveira no Programa Prontos Pro Mundo, no qual representaram a instituição e o município.Outro destaque da sessão será a entrega de Certificado de Reconhecimento à Escola CEM Professora Nilza Costa Rodrigues, em razão de seu desempenho no Saresp, pela conquista do selo Diamante no projeto Estante Mágica e pelo recebimento do Selo Prata na 2ª edição do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização.A programação inclui ainda a entrega de Certificado de Reconhecimento ao Departamento Municipal de Saúde de Álvares Florence, em virtude de sua atuação e dos serviços prestados à população, evidenciando comprometimento, responsabilidade e desempenho nas atividades desenvolvidas, com impacto direto no bem-estar e na saúde dos moradores.Também será homenageado o Setor de Assistência Social do Município de Álvares Florence, que receberá Certificado de Reconhecimento pelo recebimento do Selo FNAS 2025, além do reconhecimento nacional pelas boas práticas na Política Municipal de Assistência Social e pela gestão do Sistema Único de Assistência Social.A Sessão Solene integra as comemorações oficiais do aniversário do município e reúne diferentes segmentos da administração pública e da sociedade em um momento de reconhecimento institucional.