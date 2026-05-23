Cadastro deve ser realizado de forma online até o dia 27 de maio; Câmara Municipal oferece ponto de orientação aos interessados

publicado em 26/05/2026

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Daniel Marques

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A Prefeitura de Parisi, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), está com inscrições abertas para o sorteio de 40 unidades habitacionais destinadas a famílias do município. O cadastro já pode ser realizado de forma online e segue disponível até às 17 horas do dia 27 de maio.As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da CDHU. A iniciativa representa a realização do sonho da casa própria para dezenas de famílias parisenses, oferecendo moradias com infraestrutura adequada e melhores condições de qualidade de vida.As unidades habitacionais terão 48,99 metros quadrados de área construída, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. As casas serão construídas na Rua Joaquim Esteves Carranza, em Parisi.Para participar, os interessados precisam atender alguns requisitos estabelecidos pela CDHU, entre eles: ter mais de 18 anos ou ser emancipado; possuir renda familiar entre um e dez salários mínimos; comprovar residência ou vínculo de trabalho no município há pelo menos cinco anos; além de não possuir imóvel próprio ou financiamento habitacional anterior.Os grupos de distribuição contemplam pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, indivíduos que vivem sozinhos, pessoas vinculadas ao programa Moradia Segura e também a demanda geral.Para auxiliar a população durante o período de inscrições, a Prefeitura disponibilizou um ponto de orientação na Câmara Municipal de Parisi. O atendimento acontece entre os dias 19 e 27 de maio, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 17h.A administração municipal reforça o alerta para que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, evitando imprevistos e garantindo participação no processo habitacional.As inscrições podem ser realizadas pelo link:https://app-inscricao-prd-gufkfdc5g6fkghfr.brazilsouth-01.azurewebsites.net/Principal.aspx?tipo=HIS2HMP