Entre as funções destinadas a candidatos com formação superior estão as de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Engenharia, Arquitetura e Direito

publicado em 23/10/2026

Macedônia fica a menos de 50km de Votuporanga Foto: Prefeitura de Macedônia

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA administração municipal de Macedônia, cidade localizada a cerca de 50 km de Votuporanga, anunciou a abertura de um concurso público para preencher uma vaga de forma imediata e constituir cadastro de reserva em cargos que exigem escolaridade desde o nível alfabetizado até o ensino superior. Os vencimentos iniciais vão de R$ 1.684,22 a R$ 8.189,58, enquanto as jornadas previstas variam de 20 a 40 horas por semana, com contratação pelo regime estatutário.As oportunidades previstas no edital abrangem diferentes áreas do serviço público municipal. Entre as funções destinadas a candidatos com formação superior estão as de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Engenharia, Arquitetura, Direito, Assistência Social, Nutrição e Educação Física. Para quem possui ensino médio ou formação técnica, o concurso inclui postos nos setores administrativo, de fiscalização e de saúde, além da função de Profissional de Apoio Escolar, que concentra a única vaga para preenchimento imediato. A relação de cargos também contempla atividades operacionais ligadas à manutenção, ao transporte, às obras e aos serviços gerais, voltadas aos demais níveis de escolaridade exigidos.Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site da Consesp, empresa responsável pela organização do processo seletivo. O prazo termina em 8 de novembro de 2026. Para participar, será necessário pagar uma taxa de R$ 130,00 para as funções que exigem ensino superior ou de R$ 100,00 para os outros cargos. O boleto bancário poderá ser quitado até 9 de novembro.A prova objetiva está prevista para 22 de novembro de 2026. Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de extensão por mais dois anos, conforme as condições estabelecidas para o certame.