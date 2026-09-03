Edinho Araújo vota em Rio Preto e destaca importância da participação dos eleitores
Edinho Araújo votou em Rio Preto (Foto: Assessoria)
Daniel Marques
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O candidato a deputado federal Edinho Araújo votou na manhã deste domingo (4), em São José do Rio Preto. Após exercer o direito de voto, o ex-prefeito de Rio Preto conversou ao vivo, por telefone, com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM e destacou a importância da participação dos eleitores no processo democrático.
Durante a entrevista, Edinho Araújo ressaltou que a eleição é o momento em que os eleitores escolhem os representantes que irão exercer funções públicas fundamentais para o bem comum. Neste domingo, os brasileiros votam para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
“A eleição é o momento alto da democracia, é quando as pessoas comparecem para dar uma procuração pra alguém que vai falar em nome dela, portanto é um momento importante que pode significar avanços, mas pode significar retrocesso, então é preciso que todos nós tenhamos essa capacidade de discernir”, afirmou o candidato.