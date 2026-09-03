Eleições seguem tranquilas em Cardoso na manhã deste domingo (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)
Daniel Marques
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As eleições seguem tranquilas na manhã deste domingo (4) em Cardoso. Os eleitores comparecem às urnas para escolher presidente da República, senadores, governador, deputados federais e deputados estaduais. A votação teve início às 8h e segue até as 17h.
O chefe do Cartório Eleitoral da 224ª Zona Eleitoral de Cardoso, Luiz Gustavo Motta, conversou com a reportagem da Rádio Cidade 94,7 FM e informou que, até o momento, o processo eleitoral transcorre normalmente na cidade. "Até o momento, não temos nenhuma notícia de ocorrência, portanto está tudo tranquilo”, afirmou Luiz Gustavo Motta.
O chefe do cartório também deixou claro que a Justiça Eleitoral de Cardoso está à disposição dos eleitores para esclarecer dúvidas e prestar as orientações necessárias durante o processo de votação.