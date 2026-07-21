11ª edição do evento mobilizou a população local na Piscina Municipal e teve 100% da renda revertida para o atendimento hospitalar

publicado em 11/08/2026

11ª edição do evento mobilizou a população local na Piscina Municipal e teve 100% da renda revertida para o atendimento hospitalar Foto: Santa Casa

A força do trabalho comunitário e o espírito de solidariedade voltaram a fazer a diferença para a saúde pública da região. Em sua 11ª edição, realizada no dia 19 de julho, na Piscina Municipal, o tradicional Leilão de Álvares Florence alcançou a expressiva marca de R$ 84.588,00 arrecadados. Com 100% da renda destinada integralmente para a Santa Casa de Votuporanga, os recursos foram oficialmente entregues em uma visita marcada pela transparência.A realização de um evento deste porte exige meses de dedicação, articulação e sensibilidade social. Toda a população de Álvares Florence se uniu em prol de uma causa nobre, demonstrando o carinho e o reconhecimento pelo trabalho desempenhado pela instituição de saúde.Gilmar Aparecido Rúbio, presidente da comissão organizadora, destacou o sentimento de gratidão e o apoio coletivo que tornaram a conquista possível. “A gente está colaborando com uma entidade que atende a população da região, né? É muito satisfatório, a comissão toda que ajudou, agradeço a todos eles. Se Deus quiser, a gente faz de novo no ano que vem. A população também contribuiu bem”, disse.A entrega oficial do valor arrecadado foi acompanhada pelo prefeito de Álvares Florence, Adilson Leite, pela coordenadora de saúde do município, Gláucia Waideman, além de voluntários e membros da comissão.Durante o encontro, os representantes percorreram o Hospital para acompanhar de perto as instalações, os fluxos de atendimento e as contínuas melhorias estruturais que a instituição vem implementando.O prefeito Adilson Leite reforçou o compromisso da administração municipal em apoiar o hospital e reconheceu o custo e a complexidade de manter serviços de saúde com qualidade e acolhimento. “A gente sabe da importância da Santa Casa e do tanto que custa fazer saúde. E as melhorias que a Instituição tem apresentado, tudo isso precisa de recursos. Esses leilões que são feitos ajudam, e é a nossa maneira de reforçar o vínculo com o Hospital e fortalecer a saúde”, complementou.A iniciativa solidária foi recebida com entusiasmo pela equipe do Hospital. O responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes (conhecido como Milão), agradeceu publicamente em nome da Instituição pelo apoio constante da comunidade e das lideranças de Álvares Florence:“Em nome de toda a diretoria, corpo clínico e colaboradores da Santa Casa, expressamos nossa imensa gratidão ao prefeito Adilson Leite, à coordenadora Gláucia Waideman, ao Gilmar e a cada voluntário e morador de Álvares Florence. Gestos como esse sustentam o nosso trabalho diário e nos permitem continuar oferecendo um atendimento humanizado, digno e de excelência para toda a população da nossa região.”, finalizou.